Beşiktaş ilçesinde görevli öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Tüpraş Stadyumu'nda ağırlandı.

Beşiktaş Genel Sekreteri Uğur Fora, Tüpraş Stadyumu'nda bir araya geldiği İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Medet Ekşi ve Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Sedat Işık nezdinde öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Siyah-beyazlı kulüp tarafından misafir edilen öğretmenler, Beşiktaş ile Samsunspor arasında oynanan Süper Lig müsabakasını Tüpraş Stadyumu'nda kendilerine ayrılan bölümden takip etti.