24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında 29 Ekim Kadınları Derneği Muğla Şubesi, öğretmen üyeleri için Yatağan Stratonikeia antik kentine gezi düzenledi.

Araştırmacı-Yazar Tarcan Oğuz’un rehberlik ettiği gezide, emekli veya halen çalışan kadın öğretmenler Stratonikeia antik kentinin Kuzey Giriş kapısı, Batı Caddesi, Meclis binası, Antik Tiyatro gibi yapılarını gezerek Arkeolog Eylem Özdemir Candur öğretmenleri antik kenti gezdirerek tüm medeniyetleri içinde barındıran kent hakkında bilgi verdi.

Derk-nek üyeleri ziyaret sonrası yaptıkları açıklamada, “24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle Derneğimiz üye öğretmenlerimize tarih, kültür gezisi yaparak, Yatağan Stratonikeia antik kentini görmek istedik. Muğla’mızı tanımak, görmek, öğrenmek amacıyla bir gezi düzenledik. Bize rehberlik eden Tarcan Oğuz Bey’e ve antik kenti hakkında bilgilendirmelerde bulunan Arkeolog Eylem Özdemir Candur ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt hocamıza teşekkür ederiz” dediler.