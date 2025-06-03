Devlet yurdu bulunmayan Seydikemer’de, üniversite eğitimi için ilçeye gelen öğrencilerin barınma ihtiyacına yönelik önemli bir adım atıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Seydikemer Gençlik Evi, modern yapısı, konforlu yaşam alanlarıyla gençlere güvenli ve uygun şartlarda barınma imkânı sunuyor.

Öğrencilere konforlu ve modern barınma alanları

Seydikemer Cumhuriyet Mahallesi’nde yer alan, kız ve erkek öğrenciler için iki ayrı bloktan oluşan tesis 1+1 (iki kişilik) ve 2+1 (üç kişilik) dairelerden oluşuyor. Her dairede en az 15 metrekare yaşam alanı sunulurken, öğrencilerin konforu için tüm detaylar titizlikle planlandı. Yaylı yatak, elbise dolabı, çalışma masası, yemek masası, mutfak gereçleri, fırın, ocak, davlumbaz, buzdolabı, çamaşır makinesi, klima, kesintisiz sıcak su, yüksek hızlı internet ve merkezi uydu sistemi gibi donanımlara sahip olan öğrenci evinde 24 saat güvenlik hizmeti ve kamera sistemi de bulunuyor.

Fiziksel yapısıyla öğrencilere konforlu bir yaşam alanı sunan gençlik evinde, mozaik, seramik, yağlı boya ve ebru gibi sanat dallarına yönelik çalışmaların yapılabileceği sosyal hizmet atölyesi de öğrencilerin kullanımına sunulacak.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Seydikemer’e kazandırılan gençlik evi açılışında yaptığı konuşmada, gençlere yönelik hizmetlerin artarak devam edeceğini vurguladı. Başkan Aras, "Gençlerimizin, çocuklarımızın faydalanabileceği çağdaş, temiz, pırıl pırıl bir tesisli Seydikemer’imize kazandırdık. Yerel yönetimler, belediyeler olarak vatandaşlarımızın hizmetine koşacağız. Bu bizim görevimiz. Eğer bu albayrak altında, özgür, bağımsız yaşıyorsak, vatan, millet, Atatürk bizim için en önemli kıymetse, değerse, o zaman bize bunun hakkını vermek zorundayız. Bu bizim lütufla yaptığımız bir iş değildir. Bu bizim vatan, millet görevimizdir. Bugün mesela biz burada bunu açarken, Bodrum’da da bir yurt projesi vardı. Onun da temelini Kredi Yurtlar Kurumumuz, yani Gençlik ve Spor Bakanlığımız attı. Buradan kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bakanlığımız oradan, bizler kendi imkanlarımız dahilinde buradan vatandaşlarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bu bizim aynı zamanda onlara bırakacağımız en büyük mirastır. Burada her türlü konforlu düşünüldü. İnternetinden ısıtması, soğutması, suyu, çalışma ortamları, atölyeleriyle, bahçesinde kamelyasına kadar her şey düşünüldü ki çocuklarımız rahatsız etsin. Hiç kimseyi ayırmadan, kimseyi ötekileştirmeden yapacağımız hizmetleri sizlere ulaştırmaya devam edeceğiz. Bu ilim-irfan yurdunun hepinize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Seydikemer’imize, Muğla’mıza hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.