Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Atatürk Ortaokulu öğretmen, veli ve öğrencileri 100 fidanı toprakla buluşturdu.

Etkinlik ile bölgede örnek olmak ve insanları ağaç dikimine özendirmek amacıyla yapıldığı belirtildi. Öğretmen ve veliler aldıkları 100 çam fidanının ekimini yaptı. Öğrenciler kazma ve kürekler ile çukurlar açarak, fidanları dikti. Yeşili ve ağaçları çok sevdiklerini belirten öğrenciler, yaptıkları çalışmanın herkese örnek olmasını umduklarını dile getirdi. Öğrencilerin bu anlamlı ağaç dikme projesini vatandaşlar ise takdirle karşıladı.