23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza atıldı. Karacabey Bronz Bay-Bayan Güzellik Salonu İşletmecisi Kenan Şahin, eşi Ayşe Şahin ve ekibiyle birlikte Sincansarnıç Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere unutamayacakları bir hediye verdi.

Ziyaret kapsamında güzellik salonu çalışanları, öğrencilere ücretsiz saç kesimi ve bakım hizmeti sundu. Kuaför koltuğuna oturan çocuklar, hem bakımlı bir görünüme kavuştu hem de bayram coşkusunu erkenden yaşadı. Etkinlik boyunca öğrencilere çeşitli hediyeler de dağıtıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan işletme sahibi Kenan Şahin, '23 Nisan öncesinde çocuklarımızla sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir araya gelmek istedik. Geleceğimiz olan çocukların yüzünde bir tebessüm oluşturmak istedik. Bunda başarılı olabildiysek ne mutlu bize' dedi.

Okul yönetimi ve öğretmenler ise duyarlı davranışlarından dolayı Kenan Şahin ve ekibine teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin öğrencilerin motivasyonu ve özgüveni üzerinde olumlu etkiler oluşturduğunu belirtti.

Minik öğrenciler ise yeni saç stilleriyle bayrama girecek olmanın mutluluğunu yaşarken, hediyelerle de büyük sevinç yaşadı.