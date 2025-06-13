Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen tiyatro ve müzik etkinliği, dilin, sanatın ve öğrencilerin hünerlerinin buluştuğu keyifli bir atmosfere sahne oldu.

İngilizce Hazırlık Programı öğrencileri tarafından sahnelenen etkinlik, katılımcılardan tam not aldı. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul katıldı. Etkinlik boyunca öğrenciler tiyatro gösterileri ve müzik performansları ile İngilizce dilinde sahne aldı.

Katılımcılara sanatsal bir şölen sunan programda; öğrencilerin yalnızca dil becerileri değil, aynı zamanda özgüvenleri, ekip çalışmaları ve sahne performansları da göz doldurdu. Prof. Dr. Murat Yurdakul, etkinlik sonunda öğrencileri tebrik ederek, bu tür organizasyonların yabancı dil eğitimine katkısının son derece önemli olduğunu ifade etti.