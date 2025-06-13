Dünyaca ünlü ‘Anzer Balı’nın’ sahteleri hakkında hukuki mücadele başlatıldı.

Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası’nda üretilen ve ismini yetiştiği yayladan alan dünyaca ünlü Anzer Balı, alınan önlemlere rağmen taklit edilmeye devam ediliyor. Kavanozu saran güvenlik şeridi, metal kooperatif mührü, kare kodun yanı sıra ‘Coğrafi İşaretli ürün’ olmasına rağmen halen taklit edilen bal nedeniyle kooperatifler ve Anzerli üreticiler de mağdur ediliyor. Asıl mağduriyeti ise balı alan tüketiciler yaşıyor. Sağlık amaçlı alınan ve tedavi için kullanılan bu balın taklitlerini alan tüketiciler hem sağlıklarından hem de ceplerindeki paradan oluyor. Bunun üzerine harekete geçen Anzer Ballı Köy Muhtarlığı sahte ballar hakkında suç duyurusunda bulunarak tespit ettikleri ballar hakkında yasal işlem yaptırıyor.

İnternette ‘Anzer Balı’ adı altında satılan ballara tüketicilerin dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Rize Muhtarlar Federasyonu Başkanı ve Anzer Ballı Köy Muhtarı Remzi Güzel, "Dünyaca meşhur olan Anzer Balımız, yıllık olarak üç ve beş ton arasında üretilen bir baldır ama maalesef Türkiye’de 81 ilde tonlarca bal satılmaktadır. Biz Türk kamuoyuna ‘Kandırılmayın gerçek Anzer balının üzerinde logosuyla birlikte bunu siz alabilirsiniz’ diyoruz. Basın açıklamalarında sürekli olarak bunu bildirdik. Dolayısıyla internet alışveriş sitelerinde insanlar kandırılıyorlar. Biz bu kandırılma noktasında sürekli basın aracılığıyla birlikte kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz" dedi.

"Sahte Anzer balına 67 bin liraya kadar fiyat veriliyor"

Sahte Anzer Balı’nın 10 kat daha fazla fiyatta internet sitelerinde alıcı bulduğunu hatırlatan Güzel "Anzer Balı şifa için alınıyor, insanlar bunu kahvaltı için almıyor. Maalesef internet sayfalarında 67 bin liraya kadar hiç alakası olmayan balların fiyatlarıyla karşılaşmış olduk. Türkiye’nin 81 ilinde raflarda ve turizm merkezlerinde satılan balların gerçek Anzer Balı olma ihtimali yoktur. Bu bilgilendirmeyi yapmamızın sebebi insanlarımız kandırılmasın. Sahte balları tüketicilerimiz aldığı zaman, bundan şüphelendiklerinde mutlaka Tarım İl Müdürlüğüne şikayetlerinde bulunsunlar" ifadelerini kullandı.

Mahkeme süreci devam ediyor

"Satıcılara karşı önlemler, yaptırımlar uygulansın. İşlem başlatılmış ve dava süreci devam eden mahkemelerimiz var. Geçen yılda baro başkanımızla beraber bu süreci başlatmıştık. Coğrafi işaret taklidi yapıyorlar. Mutlaka kare kodu ve coğrafi işaretiyle birlikte bunları takip etsinler. Gerçek Anzer Balına Rize’de ki kooperatiflerimiz aracılığıyla ulaşabilirler. Şu anda Muğla’da köyümüzün adıyla taklit yapılmış kooperatifler var. Yaklaşık 180 tane Anzer markası adı altında Türkiye’de bal satan firmalar oluştu. Bu noktada tüketicilerimizin sahte Anzer Balıyla ilgili dikkatli olmalarına çağrıda bulunuyorum" şeklinde konuştu.