Dilovası’nda park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenliği için okullardaki ağaçları bakım altına alarak buduyor.

Dilovası Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 15 tatil süresince okullarda ve ilçenin farklı noktalarında ağaç budama çalışmalarını sürdürüyor. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte hız kazanan budama çalışmaları kapsamında, okullardaki ağaçlar bakım altına alınarak öğrenciler için daha sağlıklı ve güvenli ortam oluşturuluyor. Belediye ekipleri, sadece okullarda değil, cadde ve sokaklarda da bakım gerektiren ağaçların budama işlemlerini sürdürüyor. Yapılan budama çalışmaları sayesinde ağaçların sağlıklı büyümesi sağlanırken, şehir estetiği de korunuyor. Yetkililer, belirlenen program çerçevesinde ilçenin farklı noktalarında çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, doğaya ve çevreye verdikleri önemi vurgulayarak, "İlçemizin daha yeşil ve yaşanabilir yer haline gelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Park ve bahçeler müdürlüğü ekiplerimiz, 15 tatil süresince okullarımızın bahçelerinde ve ilçemizin çeşitli noktalarında ağaç budama çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Ağaçlarımızın sağlıklı gelişimi, çevremizin düzenli ve güvenli olması için bu çalışmalar büyük önem taşıyor. Halkımızın daha temiz, düzenli ve yeşil alanlarda vakit geçirebilmesi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.