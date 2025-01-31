Şırnak’ın Kumçatı Beldesi Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu ara tatil döneminde denetimli serbestlik yükümlülerinin yapmış olduğu temizlik çalışması ile ikinci dönem eğitim-öğretime hazır hale getirildi.

Şırnak Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Denetimli Serbestlik Okulları Temizliyor, Geleceğimize Işık Tutuyor Projesi" ile yükümlüler Kumçatı Beldesinde okul temizliği yaptı. Temizlik sonrası okul pırıl pırıl bir görünüme kavuştu.

Şırnak’ta Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli serbestlik Müdürlüğü denetimde daha önce ağaç diken, bakım, onarım yapan, meyve sebze yetiştiren yükümlüler, “Denetimli Serbestlik Okulları Temizliyor, Geleceğimize Işık Tutuyor Projesi" ile Kumçatı Beldesi Necip Fazıl Kısakürek ilkokulunda ara tatil döneminde temizlik çalışması yaparak okulu hem öğrencilere hem de yeni eğitim dönemine tertemiz bir şekilde hazırlamış oldu.

Yükümlülerin yaptığı temizlik çalışmasından sonra okul temiz görünüm kazandı. Öğrenci velileri de yapılan temizlikten dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.