Bolu’nun Mudurnu ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi’nin 110. yıldönümünde öğrencilerin yaptığı gösteri izleyenleri duygulandırdı.

Bolu’da Mudurnu Kaymakamlığı tarafından, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi’nin 110. Yıldönümü Anma Programı kapsamında Kilözü ve Sarıyar köylerinde bulunan şehit aileleri ziyaret edildi. Ziyarete Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu, Garnizon Komutanı Binbaşı Ali Rıza Özden ve İlçe Müftüsü Mustafa Yeşilorman katıldı. Programda Kalaycıoğlu tarafından şehit aileleri için hazırlanan hediyeler kendilerine takdim edildi. Ardından şehitler anısına dualar edildi.

Öğrencilerin gösterisi duygulandırdı

18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi’nin 110. Yıldönümü Anma Programları kapsamında, öğrenciler, "Çanakkale Geçilmez" adlı oratoryo gösteri yaptı. Gösteride çeşitli şiirler seslendirilirken, özel hazırlanan video gösteriminin ardından sahnelenen oratoryo gösterisi izleyenleri hem gururlandırdı hem de duygulandırdı.