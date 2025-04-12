Aydın Ortaklar Fen Lisesi ve Aydın Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin işbirliği ile hazırladığı "GastroKeşif" isimli proje, TEKNOFEST 2025 KKTC yarışmalarında final etabına yükseldi.

1-4 Mayıs tarihlerinde Kıbrıs’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST 2025 KKTC yarışmaları için geri sayım başlarken, finale yükselen projeler de belli oldu. Bu kapsamda Aydın Ortaklar Fen Lisesi ve Aydın Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin işbirliği ile hazırladığı "GastroKeşif" isimli proje de final etabına yükseldi. TEKNOFEST 2025 KKTC Yarışmaları kapsamında Turizm Teknolojileri alanında hazırladıkları proje ile öğrenciler önemli bir başarıya imza attı. Finale yükselen projede, Aydın Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Zeynep Duru Yelestepe ve Hena Ilgın Doğan, Ortaklar Fen Lisesi öğrencileri Mehmet Kucak ve Baturalp Gümüş ile birlikte görev aldı. Projeye ise Ortaklar Fen Lisesi öğretmeni İsmail Emre Yelestepe danışmanlık yaptı.

Aydınlı öğrencilerin geliştirdiği proje, turizm ve gastronomi alanında teknolojiyi yenilikçi biçimde bir araya getirirken, final yarışmaları öncesinde proje ekibine başarılar dileyen Aydın Sosyal Bilimler Lisesi tarafından yapılan açıklamada "TEKNOFEST 2025 KKTC Yarışmaları kapsamında okulumuz öğrencilerinin, Aydın Ortaklar Fen Lisesi öğrencileri ile Turizm Teknolojileri alanında hazırlamış oldukları ’GastroKeşif’ isimli proje finale yükseldi. Projede görev alan öğrenciler Zeynep Duru Yelestepe (Aydın SBL), Hena Ilgın Doğan (Aydın SBL), Mehmet KUCAK (OFL), Baturalp Gümüş (OFL) ve danışman öğretmenleri İsmail Emre Yelestepe’yi (OFL) tebrik ediyor, finallerde kendilerine başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.