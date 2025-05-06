Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, 75. Yıl Ortaokulunu ziyaret ederek hem öğretmenlerle hem de öğrencilerle bir araya geldi. Ziyareti sırasında 6/A sınıfı öğrencilerine sinema sözü veren Kökrek, okulda yürütülen çalışmalarla ilgili de bilgi aldı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İshak Hasanoğlu ve Şube Müdürü Atilla Aslan ile birlikte 75. Yıl Ortaokuluna gelen İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, okulda incelemelerde bulundu. Okul Müdürü Ayhan Kılıç’tan yürütülen eğitim faaliyetleri, öğrenci başarı durumu ve okulun ihtiyaçları hakkında kapsamlı bilgi alan Kökrek, ardından öğretmenlerle toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda öğretmenlerin görüş ve taleplerini dinleyen Kökrek, eğitim kalitesinin artırılması adına yapılabilecek çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulundu. Daha sonra 6/A sınıfına geçen Kökrek, öğrencilerle samimi bir ortamda sohbet etti. Öğrencilerin isteklerini dikkatle dinleyen Kökrek, onlara sinemaya götürülecekleri müjdesini vererek büyük sevinç yaşattı.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, okul ziyaretlerinin belirli bir plan dahilinde sürdürüleceğini belirterek, "Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin yanında olmak, onları dinlemek, ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek bizler için çok kıymetli. Bu tür ziyaretlerle hem eğitim kalitesini artırmayı hem de öğrenci motivasyonunu yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi.

Ziyaret sonunda okul bahçesinde voleybol oynayan öğrencileri gören Kökrek, öğrencilerin davetini geri çevirmeyerek onlarla birlikte voleybol oynadı. Öğrencilerle sahada keyifli anlar yaşayan Kökrek, spora verilen önemin altını çizdi.