Manisa’nın Gördes ilçesi Güneşli Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin özverili çalışmalarıyla bu yıl Gördesli şehitlerin isim ve fotoğraflarının bulunduğu 2025 yılı takvimi bastırılarak şehit ailelerine dağıtıldı. Ayrıca okul öğrencileri, mahallerinde bulanan yaşlı ve kimsesizleri ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşılamaya devam etti.

Manisa’nın Gördes ilçesinin Güneşli Mahallesinde eğitim veren Güneşli Anadolu Lisesi tarafından bir iyilik hareketi başlatıldı. ‘Anadolu’da İyilik Var’ isimli proje daha önceden okullarda Gördesli şehitler adına kütüphane açılmasında emeği bulanan okul öğrencileri, yarım kalan kütüphaneleri tamamlamaya devam ediyor. Güneşli Anadolu Lisesi, bu yıl da Gördesli şehitlerin isim ve fotoğraflarının bulunduğu 2025 yılı takvimini bastırarak şehit ailelerine ulaştırdı. Şehit ailelerini ziyaret eden öğrenciler bastırdıkları takvimleri ailelere hediye ederek şehitleri unutmadıklarını gösterdi.

Yaşlı ve kimsesizler ziyaret ediliyor

Güneşli Mahallesinde bulunan yaşlı ve kimsesizleri ziyaret ederek evlerinde onların ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Güneşli Anadolu Lisesi Müdürü Bünyamin Orhan, “Vatan için canlarını veren şehitlerimizin aileleri başta olmak üzere Güneşli mahallemizde bulunan tüm ihtiyaç sahiplerini gezerek ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bu projede bizleri yalnız bırakmayan öğretmenlerimize ve projenin melekleri olan öğrencilerimize teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Sınıfta giysi bankası kuruldu

Okulun bir sınıfında kurulan giysi bankası sayesinde, ihtiyacı olan kimselere giysi temin ettiklerini belirten Orhan, gönüllü öğrenci ve öğretmenler sayesinde iyilik hareketlerine devam edeceklerini kaydetti.