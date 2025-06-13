Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Dazkırı Kaymakamı Gizem Bayguş ve beraberindeki öğrencileri makamında kabul etti.

Ziyaret çerçevesinde öğrenciler, Dazkırı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve ilçedeki eğitim faaliyetlerini konu alan "Lavanta" adlı e-derginin ilk sayısı için Vali Yiğitbaşı ile özel bir röportaj gerçekleştirdi.

Öğrenciler, Vali Yiğitbaşı’na çocukluk anılarından meslek hayatına, eğitim anlayışından sosyal medya kullanımına kadar geniş bir yelpazede sorular yöneltti. Samimi bir ortamda gerçekleşen röportajda Vali Yiğitbaşı, gençlerin sorularını içtenlikle yanıtladı. Röportaj sonunda Vali Yiğitbaşı, dergi hazırlığına katkı sunan öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür ederek, tüm öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.