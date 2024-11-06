Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, öğrencilerle gerçekleştirdiği röportajda eğitime yönelik projeler hakkında bilgiler verdi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, eğitime yönelik yeni projelerle öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Canik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle eğitim çalışmalarına yönelik röportaj gerçekleştiren Başkan İbrahim Sandıkçı, "Eğitim dostu belediye’ ünvanımızla öğrencilerimiz için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Röportaj yapan öğrencilerin heyecanlı halleri görenleri gülümsetirken Başkan İbrahim Sandıkçı, röportaj sonrasında öğrencilerin taleplerini ve önerilerini dinledi.

Üniversite öğrencilerine burs

Canik’te üniversiteyi ilk defa kazanan tüm öğrencilere burs desteği verdiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Eğitime ve eğitim hayatına dokunan projelerle öğrencilerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. İlçemizde geleneksel hale getirdiğimiz üniversite öğrencilerine burs desteğimiz kapsamında bu yıl da, Canik’te üniversiteyi ilk defa kazanan tüm öğrencilerimize burs desteği sağladık" diye konuştu.

Canik’teki üniversite öğrencilerinin elektrik, su ve doğalgaz faturaları ile sınav ücretlerinin tamamını ödediklerini vurgulayan Sandıkçı, üniversite öğrencilerine yönelik yeni projelerin çalışmalarını ise yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirtti.

Tüm öğrencilere çanta ve kırtasiye seti

Canik’te ilkokul birinci sınıfa başlayan tüm öğrencilere çanta ve kırtasiye seti hediye ettiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik’imizde bir gelenek haline getirdiğimiz çanta ve kırtasiye seti desteğimizi bu yıl da sürdürdük. Canik Belediyesi olarak ilçemizde her yıl ilkokul birinci sınıfa başlayan tüm öğrencilerimize çanta ve kırtasiye seti hediye ediyoruz. İçerisinde yardımcı eğitim materyallerinin, beslenme çantası ve mataranın da yer aldığı, a’dan z’ye tüm ihtiyaçların yer aldığı çantalarımızı ve kırtasiye setlerimizi öğrencilerimize sıralarında teslim ettik" şeklinde konuştu.

Canik Akıl ve Zekâ Oyunları Sınıfları

Canik’teki okullarda Canik Akıl ve Zekâ Oyunları Sınıflarını hayata geçirdiklerini açıklayan Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik Akıl ve Zekâ Oyunları Sınıflarımızla öğrencilerimizi tarihi akıl, zekâ ve strateji oyunlarıyla buluşturuyoruz. Tarihi akıl, zekâ ve strateji oyunlarıyla öğrencilerimizin bilişsel gelişim süreçlerine katkılarda bulunuyoruz. Öğrencilerimizin anlama, kavrama, gördüğünü yorumlama gibi bilişsel özelliklerini güçlendirmelerini sağlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde sürdürdüklerini bilim ve teknoloji alanına yönelik eğitimler hakkında da öğrencilere bilgiler aktaran Başkan İbrahim Sandıkçı, yanıtladığı sorunların ardından öğrencilerin taleplerini ve önerilerini dinledi.

Başkan Sandıkçı, röportajın sonunda öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.