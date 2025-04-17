Yozgat’ta üniversite öğrencileri, Sarıkaya ilçesindeki tarihi yerleri gezdi.

Yozgat Valiliği ve Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde Yozgat’taki üniversite öğrencilerine yönelik Sarıkaya gezisi gerçekleştirildi. Öğrenciler önce Adem Ağa Konağı’nı ardından Terzili Ermeni Şapeli’ni ziyaret etti, arkeologtan ve Yozgat Müze Müdürü Cihat Çakır’dan şapel hakkında bilgi aldı.

Roma mimarisinin korunmuş olan en ünik yapısı olan Sarıkaya Roma Hamamı ise sıcak su kaynağı ile dikkat çekti. Roma Hamamı hakkında bilgi veren Müze Müdürü Cihat Çakır, "Burası dünya kültür mirası geçici listesinde. Milattan sonra ikinci yüzyılda Antoninus Pius tarafından yapılıyor. Antoninus Pius Roma’nın beş iyi imparatorundan bir tanesi. Savaşmakla değil eserlerle ilgileniyorlar. Yozgat’ta da böyle bir eser yapıyorlar" dedi.