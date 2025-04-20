Manisa’da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Salihli Sardes Antik Kenti çevresinde doğa yürüyüşü düzenlendi.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Salihli ilçesinde bulunan Sardes Antik Kenti çevresinde 30 öğrenciyle birlikte doğa yürüyüşüne katıldı. İl Müdürü Uğurelli, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda öğrencilerin aktif olduğu alternatif öğrenme ortamlarının, öğrencilerin fiziksel aktivite alışkanlıklarını geliştirmeye ve sosyal etkileşimlerini artırmaya yönelik güzel bir adım olduğunu vurguladı. Uğurelli, doğayla iç içe geçen bu etkinlik sayesinde öğrencilerin, hem bölgenin tarihi dokusunu yakından tanıma fırsatı bulduğunu hem de doğa sevgisi ve çevre bilinci kazanma yönünde önemli kazanımlar elde ettiğini ifade etti.

Doğa yürüyüşü esnasında öğrenciler doğaya ait gözlemlerini çektikleri fotoğraflar ile ölümsüzleştirdi. Etkinlik sonrası Milli Eğitim Müdürü Uğurelli, en beğenilen fotoğrafı çeken öğrenciyi ödüllendirdi.