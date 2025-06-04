Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ortak protokolüyle yürütülen "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) projesinin Yıl Sonu Kültür Şenliği, ilçenin spor salonunda coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi.

Alaplı İlçe Kaymakamlığı bünyesinde, İlçe Müftülüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliği ile ÇEDES (Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum) Projesi kapsamında Alaplı Kapalı Salonunda, daha sonra Çağlayan Camisi’nde Yıl Sonu Kültür Şenlikleri" etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Alaplı İlçe Kaymakamı Selçuk Köksal, İlçe Müftüsü Dr. Yılmaz Çelik, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Zafer Can, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte Satranç, Akıl ve Zeka oyunları oynanarak müsabakalar düzenlendi. Gençler caminin manevi atmosferinde hem keyifli vakit geçirip hem de öğretici anlar yaşadılar. Çeşitli branşlarda sunulan etkinlikte öğrencilere eşlik eden Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal etkinlik alanında bulunan istasyonları tek tek ziyaret ederken Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) "Yıl Sonu Kültür Şenliği" programının hazırlanmasında emeği olan herkese teşekkür etti.