Zonguldak’ın Alaplı’da esnaf, Kurban Bayramı öncesi kaldırımlara tezgah açarak ürünlerini satmaya başladı.

Alaplı’ın en işlek bölgesi olan Hükümet Caddesi’nde esnaf, Kurban Bayramı öncesinde kaldırımlara seyyar tezgah açarak ürünlerini sergiledi. Çevreden geçen vatandaşların ilgisini çeken ürünler, yarı fiyatına satılmaya başlandı. Yaklaşık 500 metre uzunluğundaki caddede esnaf, satışların iyi olduğunu söylediler.

Bazı dükkanlarda müşteri yoğunluğundan dolayı sıraya girilirken, bazı esnaflar ise personel takviyesiyle talebe yetişmeye çalıştı. Yıllardır Hükümet Caddesinde ayakkabı satışı yapan Mehmet Yaman, "Bayram öncesi Hükümet caddesi her zaman canlanır ama bu sene ilgi özellikle son günlerde çok arttı. İnsanlar hem uygun fiyat hem de çeşit arıyor, biz de buna göre hazırlık yaptık" dedi.