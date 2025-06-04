Zonguldak İl Özel İdaresi, Alaplı genelindeki sahipsiz hayvanların toplatılması konusunda çalışmalara başladı.

Zonguldak Merkez’de sahipsiz sokak hayvanları için planlanan ve Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği kapsamında İl Özel İdaresi tarafından Alaplı Mollabey Köyünde sahipsiz köpekler toplanmaya başlandı.

Zonguldak’ın İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Güral Karayılmaz yaptığı paylaşımda "İlimizde sahipsiz sokak hayvanları için yaptığımız doğal yaşam alanında hizmet vermeye başladık. Doğal yaşam alanında bir yandan misafirlerimizin rahat etmesi için hijyene dikkat ederken ameliyatlarını yapıyor, kısırlaştırma çalışmalarını özenle yapıyoruz. Sahiplendirme çalışmalarımızı da bayramdan sonra yapacağız. Emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara sonsuz teşekkür ederiz" açıklamasını yaptı.