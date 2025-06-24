Kastamonu’da ortaokul öğrencilerinin mevsimlik sebze meyveler ile çeşitli bilgiler yetiştireceği bahçe açıldı.

Kastamonu’da bulunan Kurucaören Ortaokulunda geri dönüşüm uygulamaları, enerji tasarrufu, kompost yapımı gibi pek çok yenilikçi ve ekolojik çalışmaya ev sahipliği yapacak olan Sürdürülebilir Yaşam Atölye ve Bahçesi açıldı. Mevsimlik sebzeler, bitkiler ve doğal tarım uygulamalarıyla çocukların doğayı koruyarak yaşamayı öğrenecekleri bir alan olacak bahçenin açılışı, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş tarafından gerçekleştirdi. Açılışa Kurucaören Ortaokulu Müdürü Dilek Turan, Şube Müdürü Halil İbrahim Kara ile öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Açılışta konuşan Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, sürdürülebilir yaşam bilincinin erken yaşta kazandırılmasının önemine dikkat çekerek, "Bugünün çocukları, yarının çevre koruyucuları olacak. Bu proje ile çocuklarımız doğayla iç içe, sorumluluk alarak üretmeyi, geri dönüşüm ve enerji tasarrufu gibi temel yaşam becerilerini kazanacaklar. Sürdürülebilir yaşam bilinciyle öğrencilerimiz akademik bilginin yanı sıra çevreye duyarlılık, toplumsal sorumluluk ve doğayla uyumlu yaşama becerilerini de elde edecektir" dedi.

Sürdürülebilir Yaşam Atölyesi ve Bahçesi’nin, öğrencilerin uygulamalı öğrenme yoluyla kalıcı beceriler edinmelerine katkı sağlayacağını belirten Gümüş, emeği geçen okul idaresine, öğretmenlere ve projeye destek veren tüm paydaşlara teşekkür etti.

Açılışın ardından Gümüş, beraberdekilerle birlikte öğrenciler eşliğinde atölye ve bahçeyi gezerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.