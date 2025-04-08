Aydın’ın Efeler ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen bilgi yarışmasının final etabı tamamlandı.

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ’Efelerin Efesi Bilgi ve Kültür Yarışması’nın heyecan verici final etabı başarıyla tamamlanırken, finale kalan 12 okulun öğrencileri katıldı. Yarışmanın gerçekleştiği Aydın Lisesi Kapalı Spor Salonu’na gelen öğrenciler ve öğretmenler de bilgi ve kültür alanındaki mücadeleyi büyük bir coşku ve heyecan içinde takip etti. Öğrencilerin bilgilerini konuşturduğu yarışmada finalde yarışan 12 okulun öğrencileri, kıyasıya rekabet ederken, dereceye giren okullar da düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu. Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve büyük ilgi gören organizasyon, geleneksel hale gelme yolunda emin adımlarla ilerlerken, bu yıl da bilgi, kültür ve eğlencenin iç içe geçtiği unutulmaz anlara sahne oldu. Final etabında kıyasıya geçen mücadelelerin ardından, Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi Ortaokul Kısmı birincilik elde ederken, özel bir ortaokul ikinci, Gazipaşa Ortaokulu ise üçüncü oldu.

Yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik eden Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan ise yarışmanın açılış konuşmasında "Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bilim Akademisi tarafından düzenlenen Ortaokullar Arası Efelerin Efesi Bilgi ve Kültür Yarışması’nın final heyecanını paylaşmak üzere bir aradayız. Bilginin paylaşıldıkça çoğaldığı, öğrenmenin ise hayat boyu süren bir serüven olduğu bilinciyle yola çıktığımız bu yarışma, öğrencilerimizin görev ve sorumluluk duygularını geliştirmeyi, kendilerini doğru ifade etmelerini sağlamayı, hızlı ve doğru karar verme yeteneklerini pekiştirmeyi, en önemlisi de centilmence rekabet ederken kendilerine olan güvenlerini artırmayı hedeflemektedir. Amacımız, ilçemizde bilgi paylaşımını yaygınlaştırmak ve öğrencilerimize yarışma kültürünü kazandırmaktır. Bu süreçte, yarışmaya katılan tüm okullarımızı, yöneticilerini, öğretmenlerini ve sevgili öğrencilerimizi gösterdikleri çaba ve medeni cesaretten ötürü tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.