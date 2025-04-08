Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun 2025 Mart ayı asayiş verilerini paylaştı. Vali Coşkun yaptığı açıklamada 2024 Mart ayına göre kişiye yönelik işlenen suçlarda yüzde 8, mal varlığı üzerine işlenen suçlarda yüzde 28’lik azalma olduğunu ifade etti.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 2025 Mart ayına ilişkin jandarma ve emniyet sorumluluk sahasındaki asayiş verilerini paylaştı. Ocak ayı içerisinde emniyet ve jandarma ekipleri tarafından kapsamlı çalışmalar gerçekleştiğini vurgulayan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Denizli genelinde Asayiş suçlarına yönelik yapılan çalışmalarda; meydana gelen suçların önlenmesi amacıyla düzenli ve sık devriye görevleri gerçekleştirilmiştir. Şüpheli kişiler üzerinde kimlik kontrolleri sıklaştırılmış, suç eğilimi olan şahıslar ve bu şahısların kullanmış olduğu araçlar fiziki ve EDS, PTS, KGYS gibi kamera sistemleri aracılığıyla takipler neticesinde mal varlığına ve kişilere karşı olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalara ağırlık verilmiştir. Çalışmalar neticesinde 2025 yılı Mart ayında ilimizde meydana gelen kişilere karşı işlenen suçların yüzde 98,1’i, malvarlığına karşı işlenen suçların yüzde 78,7’si toplamda tüm suçların yüzde 95,7’si aydınlatılmıştır" dedi.

2025 Mart ayında 789 aranan şahıs yakalandı

Haklarında arama kararı olan şahıslara yönelikte çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Vali Coşkun, "Hakkında arama kararı olan şahısların en kısa sürede yakalanarak adli mercilere teslimini sağlamak ve bu süreçte yeni suç işlemesini önlemek amacıyla, Emniyet ve Jandarma birimlerimizin teknolojik imkanları etkin şekilde kullanarak yaptığı titiz çalışmalar neticesinde; hırsızlık suçundan 29, yağma/gasp suçundan 11, dolandırıcılık suçundan 24, kasten öldürme suçundan 4, cinsel suçlardan 9, terör suçlarından 2, narkotik suçlarından 43, kaçakçılık suçlarından 29, siber suçlardan 19 ve diğer suçlardan 163 ve ifadeye yönelik aranan 456 olmak üzere toplam 789 şahıs yakalanarak gerekli adli işlemler yapılmıştır" ifadelerini duyurdu.

Organize suçlar ve kaçakçılığa yönelik 80 operasyon düzenlendi

Kaçakçılık ve organize suç örgütleriyle mücadelelerinin devam ettiğini belirten Vali Coşkun, "Organize suç olayları, Silah, mühimmat, emtia, tarihi eser, tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığı, nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, tefecilik olaylarına yönelik gerçekleştirilen 80 operasyonda, 88 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Adreslerde yapılan aramalarda bin 395 paket sigara, 20.520 adet sarma sigara, 10 bin adet makaron, 10 kilogram kıyılmış tütün, 432 adet elektronik sigara, 3 bin 428 litre etil alkol ele geçirilmiştir" dedi.

Binlerce uyuşturucu madde yakalandı

Narkotik olaylarını azaltmak, madde bağımlığının yayılmasını engellemek amacıyla özellikle uyuşturucu ticareti yapan organize gruplar ile bu gruplardaki şüpheli şahısların kullanmış olduğu araçların takip ve tarassut çalışmaları aralıksız devam ettiğini belirten Vali Coşkun, 2025 Mart ayında yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 73 şahıs, uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçundan 146 şahıs olmak üzere toplamda 219 şahsa adli işlem yapıldığını açıkladı. Vali Coşkun, "Çalışmalar kapsamında yapılan armalarda 601.896 kullanımlık kâğıda emdirilmiş halde bonzai, 4 kilo 249 gram esrar maddesi, 101 gram Metamfetamin maddesi, 42 gram Skunk maddesi, 31 gram eroin maddesi, 3 gram bonzai hammaddesi, 5.293 adet Sentetik Ecza hap maddesi, 136 kök kenevir bitkisi, bin 308 adet Ecstasy hap maddesi ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Vali Coşkun, madde bağımlılığı ile mücadelede farkındalığın arttırılması amacıyla Denizli’nin farklı bölgelerinde gerçekleştirilen 34 eğitim ve nokta faaliyetlerinde 4.293 kişiye ulaşılarak uyuşturucu madde kullanımı hakkında bilgilendirmeler yapıldığını kaydetti.

Siber suçlardan 415 kişi hakkında adli işlem yapıldı

Yapılan sanal devriye faaliyetleriyle internet ve sosyal medya platformlarında suç teşkil eden içerikler üzerinde de çalışmaların kesintisiz yapıldığını belirten Vali Coşkun, "2025 yılı Mart ayında siber suçlarla mücadele kapsamında siber devriye faaliyetleri sonucunda, suç unsuru tespit edilen 391 şahıs ve hesap ile ilgili ve ödeme, yasadışı bahis ve bilişim suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda yakalanan 24 şahıs haklarında adli işlem yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Trafik denetimlerinde 46 bin 358 sürücüye ceza kesildi

Denizli genelinde sürücülerin ve yayaların güvenliğini sağlamak, trafik kazalarını önlemek, kural ihlali yapan sürücüleri tespit etmek amacıyla polis ve jandarma trafik birimlerinin denetimle yaptığını ifade eden Vali Coşkun, "Otoyol, devlet karayolu, il yolu ve kazaların yoğunlaştığı cadde, sokak, kavşaklarda, radar, cayrokopter, drone destekli ve fiziki yapılan çalışma ve denetimlerde 218 bin 676 araç denetlenmiş ve bu denetimlerde 42 bin 132 otomobil, kamyon, otobüs ve benzeri kategorilerdeki araçlara sürücüsüne ve araç 4bin 226 motosiklet sürücüsüne ise cezai işlem uygulanmıştır. Yapılan uygulamalarda ve alkol denetimlerinde; alkollü araç kullanmaktan 2025 yılı Mart ayında, 191 adet, 2025 yılı 3 aylık dönemde ise 995 adet sürücü belgesine el konulmuştur.2025 yılı Mart ayında 2 bin 790 adet araç trafikten men edilmiştir. 2025 yılı Mart ayında yapılan trafik denetimlerinde, 2024 yılı Mart ayına göre; denetlenen araç sayısında yüzde 40, işlem yapılan araç sayısında yüzde 62 oranında bir artış sağlanmıştır" diye konuştu.

Mülteciler konusunda hassas çalışmalar devam ediyor

Denizli’de İnsan ticareti riski altında olan bireyler, kadınlar, çocuklar ve mülteciler gibi hassas grupların korunması amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütülmekte olduğunu vurgulayan Vali Coşkun, "2025 yılı Mart ayında İlimizde bulunan 4 mobil göç aracı ile düzensiz göçle mücadele kapsamında, bin 311 yabancı uyruklu şahsın denetimi yapılmış, yapılan denetimler neticesinde 125 düzensiz göçmen tespit edilerek haklarında sınır dışı işlemi başlatılmıştır. Mart ayında 1 Göçmen Kaçakçılığı olayı meydana gelmiş, olaya karışan 2 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler yapılmıştır" dedi.