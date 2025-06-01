Sivas’ta bir öğrenci yurdunda keman çalan genç, pencereden yükselttiği melodilerle çevreden geçenlerin dikkatini çekti. Yurttan yükselen keman sesi, hem öğrencilere moral oldu hem de yoldan geçenlerin ilgi odağı haline geldi.

Sivas İzzeddin Keykavus Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan bir öğrenci, yurttaki odasının penceresinden keman çalmaya başladı. Öğrencinin kemanla çaldığı parçalar, yurttaki arkadaşları ve çevreden geçen öğrenciler tarafından ilgiyle karşılandı. Keman sesini duyan öğrenciler durarak o anları izledi.

"Evim gibi hissettirdi"

Keman sesiyle duygulandığını belirten Gaziantep’ten Sivas’a üniversite eğitimi için gelen Ömer Faruk Bektaş, "Sivas soğuk bir şehir. İçimizi ısıtan nadir olaylardan biri yaşandı. Arkadaşlarımı ve beni derde soktu. Çok yetenekli bir arkadaşımız. İnşallah çalmaya devam eder ve güzel yerlere gelir. Yaşımız çok büyük değil ama çocukluğumuzu hissettirdi. Benim babamda eski müzisyendi. Çocukluk anlarım aklıma geldi. Burada evden uzaktayız. Evimize özlem içindeyiz. Evim gibi hissettirdi" diye konuştu.

"Türkiye’nin böyle gençlere ihtiyacı var"

Arkadaşıyla yürürken keman sesini duyduklarını ve durup dinlediklerini söyleyen Erol Cılız, "Arkadaşımla buradan geçiyorduk. Gerçekten dikkatimizi çekti. Durduk ve izlemeye başladık. Çaldığı müzikler harika. İçimize oturan cinsten müzikler çalıyor. Türkiye’nin böyle gençlere ihtiyacı var. Sanatın bu şekilde sunulması Türkiye adına çok güzel bir gelişme. Keman çalan arkadaş içimizi çok ısıttı. Final sınavlarından önce bize de moral oldu" dedi.