Zonguldak’ta 3,5 yaşındaki oğlunu iple boğarak öldürdüğünü itiraf eden anne, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kilimli ilçesine bağlı Belediye Sitesi Mahallesi Hal Caddesi’nde meydana gelen olayda 3,5 yaşındaki Efe Mahmut K., annesi Cansever K. tarafından iple boğularak öldürüldü. Küçük çocuğun cansız bedeni incelemelerin ardından Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin titiz çalışması neticesinde gözaltına alınan anne Cansever K., suçunu itiraf etti. Cansever K. ifadesinde, "İple boğdum" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.