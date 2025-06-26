Elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ, geçtiğimiz yıl hizmet verdiği beş şehirdeki elektrik enerjisi iç tüketiminin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşıladığını Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) Sertifikası ile belgelendirdi. Yenilenebilir enerji kurulu gücü bakımından Türkiye’de ön sıralarda yer alan bir elektrik dağıtım bölgesinde hizmet verdiklerini söyleyen OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, "Bölgemizdeki yenilenebilir enerji üretiminin şebekeye entegrasyonunu sağlarken aynı zamanda kendi iç tüketimimizi de bu temiz enerjiyle karşılıyoruz. Böylece hem karbon ayak izimizi azaltıyor hem de bu alanda iyi bir örnek oluşturuyoruz." dedi.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak’ta elektrik dağıtım hizmeti sağlayan elektrik dağıtım şirketi Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), tüm değer zincirinde karbon nötr bir büyüme için yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapıyor. Bölgedeki temiz enerji üretiminin artması için çalışan şirket, aynı zamanda kendi iç tüketimini de bu kaynaklardan karşılıyor. OEDAŞ bu doğrultuda 2024 yılında hizmet verdiği beş şehirde de elektrik enerjisi iç tüketiminin tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşıladığını Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) Sertifikası alarak belgelendirdi.

Muzaffer Yalçın: "OEDAŞ’ı bölgemizdeki dönüşümün bir parçası olarak görüyoruz"

Yenilenebilir enerji kurulu gücü bakımından Türkiye’nin önde gelen elektrik dağıtım bölgelerinden birinde hizmet verdiklerini belirten OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, "Gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ve Ar-Ge projeleriyle bölgemizdeki yenilenebilir enerji üretiminin başarılı bir şekilde şebekeye entegrasyonunu sağlıyoruz. 2016’dan 2024’e kadar bölgemizde üretilen lisanssız yenilenebilir enerjinin payı 35 kat artarak yüzde 24,7’ye yükseldi. Öte yandan OEDAŞ olarak biz de kendimizi bu dönüşümün bir parçası olarak görüyor, karbon ayak izimizi azaltmak ve çevreyi korumak için iç tüketimimizi yenilenebilir kaynaklarından karşılıyoruz. 2024 yılında iç tüketimimizin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşıladığımızı da YEK-G Sertifikası ile belgelendirdik. Bundan sonra da hem bölgemizdeki yenilenebilir enerji kullanımını yaygınlaştırmak hem de kendi süreçlerimizde temiz enerji kullanımını sürdürmek için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.