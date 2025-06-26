Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Esra Atalay, dijital bağımlılığın artan etkilerine karşı dijital detoksun önemini vurguladı; gençlerde odaklanma sorunları ve zihinsel yorgunluk riskine dikkat çekti.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Esra Atalay, dijital dünyanın bağımlılık, zihinsel yorgunluk ve sosyal ilişkiler üzerindeki olumsuz etkilerine karşı “dijital detoks”un önemine dikkat çekti. Günümüzde yetişkinlerin günde ortalama 6-7 saat, ergenlerin ise 9 saat ekran başında geçirdiğini belirten Atalay, bir yetişkinin telefonunu günde yaklaşık 100 kez kontrol ettiğini söyledi. Bu durumun anksiyete, konsantrasyon bozukluğu ve özgüven sorunlarına yol açtığını ifade etti.

DİJİTAL DETOKS NEDİR?

Atalay, dijital detoksun bireylerin kendi istekleriyle sosyal medya, telefon ve tabletlerden belirli süre uzak durması anlamına geldiğini belirtti.

Detoksun, sosyal medyada geçirilen süreyi sınırlamak veya bildirimleri kapatmak gibi yöntemlerle uygulanabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Gül Esra Atalay. “Ekransız zaman dilimleri yaratmak, sabah ilk iş sosyal medyaya bakmamak gibi küçük adımlar büyük fark yaratır” dedi.

GENÇLER VE YETİŞKİNLER İÇİN RİSKLER

Özellikle gençlerin sosyal medyada geçirdiği zamanın, yetersizlik hissi, özgüven sorunları ve duygusal dalgalanmalara yol açtığını belirten Atalay, sürekli bildirimlerin zihinsel yorgunluk ve odaklanma sorunlarını artırdığını söyledi. Yetişkinlerde de dikkat dağınıklığı ve unutkanlık gibi sorunların yaygınlaştığını ekledi.

DİJİTAL DETOKSA NASIL BAŞLANMALI?

Dijital detoks için ilk adımın ekran süresi verilerini takip ederek farkındalık oluşturmak olduğunu vurgulayan Atalay, gerçekçi hedefler konulmasını önerdi. Örneğin, sosyal medya kullanımını günde 2 saate indirmek veya uyumadan önce ekrandan uzak durmak gibi. Bildirimleri kapatmanın, ders çalışmayı ve aile iletişimini desteklediğini belirtti.

Atalay, detoks sürecinde spor, yürüyüş veya kitap okuma gibi alternatif uğraşların önemine dikkat çekti. Aile ve arkadaşlarla birlikte uygulanan detoksun daha sürdürülebilir olduğunu söyledi. Ayrıca, dijital sınırların yasaklarla değil, aile içinde konuşarak belirlenmesi gerektiğini vurguladı: “Çocuklarla açık iletişim kurarak, kuralları birlikte oluşturmak, bu süreci içselleştirmelerini sağlar.”

Dijital detoksun zihinsel berraklığı, fiziksel aktiviteyi ve yüz yüze ilişkileri artırarak yaşam kalitesini yükselttiğini belirten Atalay, “Zaman çok kıymetli. Teknolojiden uzaklaşmak, daha sağlıklı ve dengeli bir yaşamın kapılarını aralar” dedi.