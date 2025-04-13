Ordu Üniversitesi (ODÜ), 2024 yılı 1’inci dönem TÜBİTAK 2209-A "Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı" kapsamında elde ettiği yüzde 62’lik kabul oranıyla önemli bir başarıya imza attı. ODÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, "Ordu Üniversitesi olarak bilime yön veren ve çözüm odaklı bireyler yetiştirmeyi öncelikli hedefimiz olarak görüyoruz" dedi.

Farklı fakülte ve meslek yüksekokulu programlarında öğrenim gören ODÜ öğrencilerinin akademik danışmanları rehberliğinde hazırladığı araştırma projeleri, TÜBİTAK tarafından yapılan bilimsel değerlendirme sürecinin ardından desteklenmeye değer bulundu. Kabul alan projeler arasında kadına yönelik psikolojik şiddet farkındalığından, biyoteknolojik uygulamalara geleneksel bitki araştırmalarından, dijital oyun bağımlılığına kadar birçok güncel ve toplumsal öneme sahip konu yer alıyor.

ODÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş yaptığı açıklamada, "Ordu Üniversitesi olarak bilime yön veren ve çözüm odaklı bireyler yetiştirmeyi öncelikli hedefimiz olarak görüyoruz. TÜBİTAK 2209-A programı kapsamında elde edilen yüzde 62’lik kabul oranı, akademik vizyonumuzun ve öğrencilerimizin araştırma potansiyelinin somut bir göstergesidir. Araştırma projelerine verdiğimiz desteği artırarak sürdüreceğimizi belirtiyor, projeleriyle destek almaya hak kazanan tüm öğrencilerimizi ve onlara rehberlik eden akademisyenlerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.