Antalya’nın merkezinde bulunan en büyük yeşillik alan olan Zeytinpark’ta çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi’nde Antalya Ticaret Borsası’na ait Zeytinpark alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dünyanın şehir merkezindeki 9. büyük yeşil alanı olarak bilinen Antalya’nın oksijen deposu Zeytinpark’tan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Zeytinpark’ın orta kısmında çıkan yangına hızla müdahele eden ekipler yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını daha fazla büyümeden kontrol altına aldı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

22 bini zeytin ağacı olmak üzere 25 bin ağaç, Antalya’ya özgü bitki çeşitliliği; ağaç ve bitkinin yanında birçok canlıya ev sahipliği yapan Zeytihpark ayrıca, Manisa’da yol yapımı sırasında kesilmekten kurtarılmış 800 ve bin 200 yıllık iki zeytin ağacı için de yeni yaşam alanı olma özelliği taşıyor. Toplam alanı 2 milyon 630 bin metrekare olan Zeytinpark yaklaşık 6 bin metre uzunluğundaki çevre duvar ile korunuyor.