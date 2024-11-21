ESKİŞEHİR (İHA) Odunpazarı Belediyesi’nin kadın istihdamını destekleyen ve büyük tasarruf sağlayan Tekstil Üretim ve Tasarım Merkezi bu kez Çifteler Belediyesi personelinin yeni iş kıyafetlerini üretti.

Kadın istihdamını destekleyen ve piyasa fiyatlarının yüzde 40 altında fiyatlara üretim yapan merkezde üretilen iş kıyafetleri ise Çifteler Belediyesi’ne teslim edildi.

Odunpazarı Belediyesi, kadın istihdamını desteklemek ve tasarruf etmek için tekstil atölyesi açmış, ardından da bu atölyeyi geliştirerek Tekstil Üretim ve Tasarım Merkezi’ne dönüştürmüştü. Tekstil Üretim ve Tasarım Merkezi ile kendi personelinin iş kıyafetlerini üreterek tasarruf eden Odunpazarı Belediyesi, diğer belediyeler için de iş kıyafetleri üreterek tasarruf dayanışmasını sürdürüyor. Odunpazarı Belediyesi Tekstil Üretim ve Tasarım Merkezi, Alpu, Seyitgazi, Mahmudiye ve Bilecik belediyelerinin ardından Çifteler Belediyesi Personelleri için de iş kıyafetleri üretti.

Odunpazarı Belediyesi Tekstil Tasarım ve Üretim Merkezi ile Çifteler Belediyesi arasında hayata geçirilen işbirliği, yerel ekonomiye önemli katkılar sunarken bölgesel kalkınmayı destekleyen örnek bir proje olarak dikkat çekiyor. Bu kapsamda, Çifteler Belediyesi’nin işçi kıyafetleri ve zabıta üniformaları, Odunpazarı Belediyesi Tekstil Tasarım ve Üretim Merkezi’nde üretildi. İşbirliği, Çifteler Belediyesi’nin mali tasarruf sağlamasına imkan tanırken, Odunpazarı Belediyesi Anonim Şirketi Tekstil Tasarım ve Üretim Merkezi’nin kaliteli üretim anlayışı ve yerel iş gücünü destekleme misyonunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bu proje, hem kamu ihtiyaçlarını karşılayan bir model sunması hem de yerel üretim gücünü vurgulaması açısından büyük önem taşıyor. Odunpazarı Belediyesi Tekstil Tasarım ve Üretim Merkezi, artan işbirlikleri sayesinde üretim kapasitesini her geçen gün daha da genişleterek bölgedeki ticari bağları güçlendirmeye devam ediyor. Kamu sektörüne sunduğu hizmetlerle yerel ekonomiye değer katarken, aynı zamanda bölgesel iş gücüne de yeni fırsatlar oluşturuyor.

Tekstil Tasarım ve Üretim Merkezi tarafından Çifteler Belediyesi için üretilen iş kıyafetleri, Odunpazarı Belediyesi Anonim Şirketi Genel Müdürü Nilgün Paşaoğlu Armutlu tarafından, Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakçı’ya iletildi. Konakçı’yı makamında ziyaret eden Paşaoğlu, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un selamlarını ileterek Çifteler Belediye Personeli’nin iş kıyafetlerini Başkan Konakçı’ya teslim etti. İş kıyafetlerini teslim alan Konakçı, Odunpazarı Belediyesi Tekstil Üretim ve Tasarım Merkezi tarafından üretilen iş kıyafetlerinin oldukça güzel olduğunu ve ürünlerin kalitesinden memnun kaldıklarını dile getirdi. Kısa bir açıklama yapan Konakçı, “Odunpazarı Belediyesi Tekstil Üretim ve Tasarım Merkezi tarafından üretilen iş kıyafetlerini teslim aldık ve oldukça beğendik. Hem tasarım olarak hem de kalite olarak oldukça güzel ürünler. Üstelik bu merkezde kadınlara istihdam sağlanması da bir kadın belediye başkanı olarak benim için ayrıca önemli. Bir başka husus da bu kıyafetlerin piyasa fiyatının aşağı yukarı yüzde 40 altına maliyetlerle üretiliyor ve satılıyor olması. Bu şekilde belediyemiz ve bu ürünleri kullanan diğer belediyeler ciddi bir tasarruf etmiş oluyor. Halkçı belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri olan Odunpazarı Belediyesi Tekstil Üretim ve Tasarım Merkezi’nde, başta Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum.” dedi.