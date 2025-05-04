Odunpazarı Belediyesi, araç filosuna kattığı 10 çöp kamyonu ve 4 cenaze aracıyla hizmet altyapısını güçlendirdi.

Temizlik İşleri ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Şantiyesinden yola çıkan yeni araçlar, Odunpazarı sokaklarında tur atarak vatandaşlara tanıtıldı. Araçlar ilçenin mahallelerinden, cadde ve sokaklarından geçerek halkla buluştu. Böylece hem belediyenin şeffaflık ilkesi pekiştirildi hem de kamuoyuna hizmet kapasitesindeki artış gösterildi. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu zor ekonomik şartlarda halkın her kuruşunu özenle kullanarak, doğrudan kamu yararına yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Araç filomuza kattığımız bu yeni çöp kamyonları ve cenaze araçları, vatandaşlarımıza daha hızlı, daha kaliteli hizmet sunmamıza imkan sağlayacak. Bizler için önemli olan, kaynakları israf etmeden, halkın ihtiyacına yönelik çözümler üretmek. Odunpazarı Belediyesi olarak bu anlayışla çalışıyoruz."