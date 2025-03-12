Odunpazarı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekmek amacıyla kadınlarla kısa film gösterimi gerçekleştirildi.

Etkinlikte, iklim değişikliğinin en büyük tanığının kadınlar olduğu vurgulandı. Küresel ısınma ve buna bağlı gelişen iklim değişikliği, sadece ülkeleri değil, evleri ve sofraları da benzer şekilde etkilediğine değinildi. Kuraklık ve gıda krizinin kapımızda olduğuna dikkat çekilen etkinlikte, evin temel direği olan kadınların, bu küresel sorunun en yakın tanıkları olduğu ifade edildi. Pazarda sebze-meyve fiyatlarını gören, ekmek yapmak için aldığı unun neden pahalı olduğunu sorgulayan kadınların, iklim değişikliğinin doğrudan etkilerini de yaşadıkları aktarıldı. Kadınların iklim değişikliğine karşı neler yapabileceği üzerine farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinlikte, "İyi Uykular", "Vahşi", "Sona Doğru", "Can suyu" ve "Taze Süt" isimli

kısa filmler gösterildi. Film gösteriminin ardından "İyi Uykular" kısa filminin yönetmeni Sezgin Sönmez ile bir söyleşi gerçekleştirildi. Yönetmen Sönmez, filmine dair detayları ve iklim değişikliğiyle ilgili farkındalık oluşturmanın önemini katılımcılarla paylaştı. Etkinliğe Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da katıldı. Başkan Kurt, yaptığı konuşmada iklim değişikliğinin herkesin sorumluluğunda olan bir konu olduğunu belirterek, kadınların bu mücadeledeki rolüne vurgu yaptı. Kadınların, sürdürülebilir bir dünya için bilinçli tüketim alışkanlıkları edinmelerinin önemini dile getirdi.