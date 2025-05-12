Odunpazarı Belediyesi Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi (EKSM) Anneler Günü dolayısıyla anlamlı ve coşku dolu bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi (EKSM) ile Ahmet Ara Engelsiz Gündüz Bakımevi ve Kreşi iş birliğinde düzenlenen kutlamada anneler ve çocukları unutulmaz bir gün yaşadı.

Gün boyu süren etkinliklerde konserlerden halk oyunlarına, şiir söyleşilerinden seramik atölyelerine kadar pek çok renkli etkinlik yer aldı. EKSM’nin özel bireyleri ve Ahmet Ara Engelsiz Kreşi öğrencileri, Anneler Günü’ne haftalar öncesinden hazırlanarak şiirler ezberledi, dans gösterileri çalıştı. Kreş öğrencilerinin sergilediği halk dansları gösterisi büyük beğeni toplarken, EKSM öğrencileri de şiirlerini coşkulu alkışlar eşliğinde seslendirdi. Anneler ve çocukları birlikte seramik hamuruna şekil verirken, ortaya hem sanatsal hem duygusal anlar çıktı. Etkinliğe damga vuran bir diğer bölüm ise, EKSM öğrencilerinden birinin annesi için yazdığı şiiri seslendirmesi oldu. Günün sürprizlerinden biri de Odunpazarı Belediye Tiyatrosu sanatçısı Hüseyin Demir’in verdiği konserdi. Anne ve çocuklar şarkılara hep birlikte eşlik ederek doyasıya eğlendi. Etkinliğe katılan Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcısı Figen Engin, annelerle duygularını paylaşarak onlara çiçek takdim etti. Gün sonunda çocuklar da annelerine çiçek vererek bu özel günü taçlandırdı.

Anneler, kendileri için düzenlenen bu özel etkinlikten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a teşekkür etti.