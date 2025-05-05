Tavas Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Kırık Kalp Sendromu’ adlı tiyatro oyunu, izleyicilerle buluştu. Kütahya Belediyesi 2. Oyun Yazma Yarışması’nda 2.lik ödülü kazanan oyun Tavaslı izleyicilerden beğeni topladı.

Tavas Belediyesi, düzenlenen etkinlikle Tavaslı vatandaşlarla ‘Kırık Kalp Sendromu’ tiyatro oyunu buluşturdu. Kütahya Belediyesi 2. Oyun Yazma Yarışması’nda 2.lik ödülü kazanan oyun Tavas Belediyesi Gençlik Merkezi’nde sahnelendi. Bazı kırıklar, yeniden bir araya geldiğinde bambaşka bir şekle bürünüşünü anlatan tiyatro oyunu izleyicilerden büyük beğeni topladı.