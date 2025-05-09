Baksı Müzesi’nde 2025 yılı sezon açılışı yapıldı. Müze kurucusu Hüsamettin Koçan açılışta, 2025 yılında müzede gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Yerellik ile yeniliğin sürekli çatıştığını, yenilik olmadan geleceğin şekillenemeyeceğini söyleyen Koçan, "Tekrar eden hiçbir toplum gelişemiyor. Biz yeniyi arıyoruz, kültürümüzü koruyarak arıyoruz. Temel felsefemiz bu" dedi.

Baksı Müzesi’nin coğrafyayı, Çoruh’u kullandığını ifade eden Koçan, "Çoruh üzerinde akarsu konuşmalarını hayata geçirdik. Biz bu etkinlikleri yaparken coğrafyamıza hiçbir zarar vermeden, tahrip etmeden yapıyoruz. Bunun için de dünya bizi çok önemsiyor" şeklinde konuştu.

Hüsamettin Koçan konuşmasında 2025 yılı yaz sezonunda müzede gerçekleştirilecek etkinlikleri paylaştı. İşte o etkinlikler:

11 Haziran: Seçkin Pirim ’Zamanlı Zamansız’ başlıklı sergi açılışı

12 Haziran: Akarsu Üstünde Konuşmalar; ’Gençler Hangi Vadide Yol Alıyor’

15 Temmuz: ’2024 Yılı Ütopya Atölyeleri’ çalışmaları sergisi

15 Temmuz: ’Sessiz Hayaller Büyük Hikayeler’ başlıklı sergi açılışı

16 Temmuz: Akarsu Üstünde Konuşmalar 2; ’Eğitim Hangi Vadide Yol Alıyor’

20 Aralık: Anadolu Ödülleri

Koçan, yaz boyunca devam edecek tüm etkinliklere Bayburtluları davet ettiğini sözlerine ekledi. Müze açılış programına, Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürü Niyazi Gül, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş, Bayburt Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil İbrahim Yöney, Bayburt Tarih-Kültür ve Edebiyat Derneği Başkanı Fatih Dündar, siyasi partilerin il başkanları ve davetliler katıldı.