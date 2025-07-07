Lisans öğrencilerinin memnuniyet düzeylerinin ölçüldüğü Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2025 Raporu sonuçlarına göre Ordu Üniversitesi, 126 devlet üniversitesi arasında11’inci sırada yer alırken, Karadeniz Bölgesi’nde bulunan üniversiteler arasında geçen yıl 1’inci sırada olan yerini korudu.

Üniversite Araştırma Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından gerçekleştirilen araştırmaya 126 devlet ve 74 vakıf olmak üzere toplamda 200 üniversite dahil edildi. Ordu Üniversitesi, lisans düzeyindeki öğrencilerin memnuniyet düzeylerinin ölçüldüğü ve 51 bin 597 öğrencinin yer aldığı araştırmanın genel memnuniyet sıralamasına göre 200 üniversite arasında geçen yıl 30’uncu sırada olan yerini 26’ncı sıraya, 126 devlet üniversitesi arasında ise geçen yıl 13’üncü sırada olan yerini 11’inci sıraya yükseltti.

Öğrenim deneyiminin tatminkarlığı, akademik destek ve ilgi, kurumun yönetim ve işleyişi, öğrenme imkanı ve kaynaklarının zenginlik düzeyi ile kişisel gelişim ve kariyer desteği alanlarında öğrencilerin memnuniyetlerini araştırıldığı TÜMA 2025 Raporu’nun genel memnuniyet sonuçlarına göre Ordu Üniversitesi, Karadeniz Bölgesi’nde bulunan 21 üniversite arasında geçen yıl 1’inci sırada olan yerini korudu.

Araştırmanın diğer sonuçlarına göre ODÜ, 200 üniversite arasında ’Yerleşke ve Yaşamının Doyuruculuğu’ sıralamasında Türkiye’de 16’ncı, Karadeniz Bölgesi üniversiteleri arasında 1’inci, ’Akademik Destek ve İlgi’ sıralamasında Türkiye’de 16’ncı, Karadeniz Bölgesi üniversiteleri arasında 1’inci, ’Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği’ sıralamasında Türkiye’de 21’inci, Karadeniz Bölgesi üniversiteleri arasında 1’inci, ’Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet’ sıralamasında Türkiye’de 25’inci, Karadeniz Bölgesi üniversiteleri arasında 2’nci sırada yer aldı.