İzmir’in ödemiş ilçesinde, iddiaya göre arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan kavgada 3 kardeş, tüfekle vurularak öldürüldü. Cinayet zanlısı jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir’in Ödemiş ilçesi dün gece yangınla mücadele ederken, Hacıhasan Mahallesi’nde katliam yaşandı. İddiaya göre, Metin U. (73), arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan kardeşler Latif Dinç (54), Şahin Dinç (52) ve İbrahim Dinç (49) ile tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Metin U., av tüfeğiyle kardeşlere ateş etti. Dinç kardeşler kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemede Latif, Şahin ve İbrahim Dinç’in öldüğünü belirlendi. Cinayet zanlısı Metin U. ise Birgi Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.