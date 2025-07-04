Kepez Belediyesi’nin yaz akşamlarına renk katan, 7’den 77’ye her yaş gurubuna hitap eden ‘Sahne Kepez’ etkinlikleri, 3. gününde Kepez Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, müzik dinletilerinden çocuk oyunlarına, dans gösterilerinden interaktif sahne performanslarına kadar birçok keyifli aktivite yer aldı.

Yaz boyunca Kepez’in farklı mahallelerinde düzenlenecek olan "Sahne Kepez" etkinlikleri, her akşam başka bir mahallede vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Mahalle kültürünü canlandırmayı ve yaz akşamlarını keyifli hale getirmeyi amaçlayan etkinlikler, 3. gününde Kepez Mahallesi’nde Suryapı 100. Yıl Parkı’nda gerçekleştirildi. Çocuklara özel hazırlanan animasyon şovları, tiyatro oyunları ve eğlenceli yarışmalar miniklere unutulmaz anlar yaşattı. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği programda çocuklar gönüllerince eğlendi. Gecenin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise Kepez Kent Tiyatrosu’nun sahnelediği "Bu Benim Masalım" adlı çocuk oyunu oldu. Fatma Çisem Alemdar’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini İlker Alemdar’ın üstlendiği tiyatro oyununda Ezgi Sönmez, İlke Deniz Ercan, Aylin Oışın Ünlü ve Derya Bütev sahne aldı. Hayal gücünün sınırlarını keşfeden bir çocuğun, kendi oluşturduğu masal kahramanlarıyla kurduğu dünyayı konu alan oyun, çocuklar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Gece, müzik dinletileriyle de renklendi.

Etkinliğe katılan Kepez Belediyesi Başkan Yardımcısı Evrim Yalçın, mahalle sakinlerine Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün sevgi ve selamlarını iletti. Yalçın, "Başkanımız göreve geldiğimizde hemşehrilerimizi sanatla buluşturacağımıza söz vermişti. Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde sezon boyunca haftanın her günü bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Yaz döneminde ise etkinliklerimizi mahalle sakinlerimizin ayağına getiriyoruz. Sahne Kepez ile bu buluşmaları sürdürecek, sizleri sanatla, müzikle, tiyatroyla bir araya getirmeye devam edeceğiz" dedi.