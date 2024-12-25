Afyonkarahisar Belediyesinin, imar meselesi yüzünden mahkemeye verdiği ve kaybettiği davada yargılanan kadın için skandal bir karara imza attığı iddia edildi. Belediye binası ile sosyal tesislere girişi yasaklanan kadın, şimdi ise dilekçe vermek için gitmesi gereken belediyede kendisi ile ilgili verilen yasak kararının ne zaman kaldırılacağını bekliyor.

İlginç olay, merkeze bağlı Çakırköy Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Hatice Bulut (47) imar meselesi yüzünden belediye ile mahkemelik oldu. Kendisine 300 bin TL para cezası kesilen kadın olayı yargıya taşıdı ve görülen davada kadın haklı bulunarak beraat etti. Bunun üzerine Afyonkarahisar Belediyesi olayı bir üst mahkemeye taşıdı. İstinaf Mahkemesinden kararın çıkması beklenirken iddiaya göre durumu öğrenen CHP’li Belediye Başkanı Burcu Köksal ise skandal bir karar imza atarak Bulut’un belediye ve belediyeye ait sosyal tesislere girişini yasakladı. Bulut, duyanların ilk başta ‘şaka’ gibi algıladığı olayı, belediyede çektiği videoda yer alan personelin "Abla senin o katlara çıkışın yasak" şeklindeki sözleri ile doğruladı.

“Ben şimdi belediyeye ne zaman gireceğim, paşa gönülleri ne zaman olacak”

İlginç olay ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Bulut, kendisi için verilen yasak kararına inanmakta zorluk çektiğini ifade etti. Bulut, “Amcan S.Ç., hisseli tapu olduğu için benim evimin eklentilerini belediyeye kaçak yapı diye şikayet etti. Bunun üzerine bana encümen kararı ile 300 bin TL ceza kesildi ayrıca 5. Asliye Ceza’da yargılandım ve beraat ettim. Belediye bunun üzerine istinaf mahkemesine gitti. Bulunduğumuz mahallede 282 ev var belediyeye bağlı ekipler buraya gelip keşif yapıyor, ama encümenden karar çıkaramadıkları için kimseye ceza yazılmıyor. Ama belediye benimle uğraşıyor. Özellikle zenginlerin villalarına ceza yazamayan belediye benim belediye girişimi yasakladı. Ben şimdi belediyeye ne zaman gireceğim, paşa gönülleri ne zaman olacak” dedi.

"Ben belediye ve sosyal tesislere giremiyorum, ne zaman yasağın kalkacağını da bilmiyorum”

Açıklamasında kendi davası sonrası encümen toplantısı yapıldığını ve o toplantıda alınan kararla kendisinin beraat ettiğini dile getiren Bulut açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Ben sürekli belediye yazı işlerine yazı tarattığım, dilekçe verdiğim ve hakkımı aradığım için o yüzden başkanlık bana yasak koymuş. Ben belediye ve sosyal tesislere giremiyorum, ne zaman yasağın kalkacağını da bilmiyorum. Bunun yazılı olarak benim tarafıma iletilirse sevinirim. Belediye son encümen toplantısında aldığı kararda mevcut evlere yani 282 yapıya dokunmayacakmış ama yenilerine de izin verilmeyeceği yönünde karar getirmişler. Bu karar benim beraat etmem için bile yeterliymiş. Ben beraat etmeme rağmen belediye benimle uğraştığı için ısrarla istinafa gidiyor ve tepki toplamamak için de diğer evlere ceza yazmıyor. Belediyeye ve sosyal tesislere girişim yasak.”

Belediyeden açıklama

Afyonkarahisar Belediyesi’nden yapılan şifahi açıklamada ise "Hatice Bulut’un sadece personel yemekhanesine girmemesi ile ilgili bir karar var. Sosyal tesislere girişi yasak değil ve orada kimlik kontrolü yok zaten. Belediyeye girişi de yasak değil” ifadelerine yer verildi.

Bulut’un çektiği videoda yer alan diyaloglarla ilgili ise bilgi verilmedi.