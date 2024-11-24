Yapımı tamamlanan ve önümüzdeki günlerde hasta kabulüne başlayacak Nurhak Acil Durum Hastanesi’nde incelemelerde bulunan Başkan Görgel, “Nurhak Acil Durum Hastanemiz kısa süre içerisinde hasta kabulüne başlayacak. Yatırımın ilçemize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kahramanmaraş’ın Nurhak İlçesinde önümüzdeki günlerde hizmete girecek olan Nurhak Acil Durum Hastanesi; 16 poliklinik, 56 yatak, 13 yoğun bakım yatağı, 4 yeni doğan yoğun bakım yatağı, 2 ameliyathane ve 15 acil yatak kapasitesine sahip. Bu donanımlı tesisin ilçede ciddi bir ihtiyacı karşılaması bekleniyor.

İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “6 Şubat’ta tüm alanlarda olduğu gibi sağlık tesislerimiz de ciddi hasar gördü. Ancak devletimizin kararlı duruşu ve hızlı müdahaleleri sayesinde, sağlık altyapımızı yeniden ayağa kaldırmak için büyük bir seferberlik başlatıldı. Bugün incelemelerde bulunduğumuz Nurhak Acil Durum Hastanesi, bu çabaların en somut göstergelerinden bir tanesi. 56 yatak kapasitesi, 16 polikliniği ve donanımlı yoğun bakım üniteleri ile bu hastanemiz, hemşerilerimizin sağlığını korumak ve acil durumlara hızlı müdahale etmek için büyük bir önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde hasta kabulüne başlayacak hastanemizin ilçemize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum” cümlelerini kaydetti.