Kahramanmaraş Haydar Aliyev İlkokulu’nda, Azerbaycan’ın Umum-Milli Lideri Merhum Haydar Aliyev’in 102. doğum yıl dönümü dolayısıyla "Gül Bayramı" programı düzenlendi.

Saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda, Haydar Aliyev’in hayatı 4/A sınıfı öğrencisi Buğlem Topuz tarafından anlatıldı. Açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Haydar Aliyev’in sadece Azerbaycan’ın değil, tüm Türk dünyasının ortak değeri olduğunu belirterek, "Haydar Aliyev’in hatırasını yaşatan bu eğitim yuvamız, mahallemizin önemli bir ihtiyacını karşılamaktadır." dedi. Azerbaycan Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Necibe Nesibova da konuşmasında, programa katkı sunan herkese teşekkür ederek, "Bugün bizimle olduğunuz için hepinize minnettarım. Bu güzel programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Etkinlikte öğrenciler şiirler okudu. "Azerbaycan Türkiye" adlı şiiri 4/A sınıfından Selin Sevde Önal, "Men Türkem" adlı şiiri ise 4/D sınıfından Zeynep Demirci seslendirdi. Halk oyunları ekipleri de Azerbaycan yöresine ait oyunları sahneledi. Program sonunda Doç. Dr. Nesibova tarafından Haydar Aliyev İlkokulu öğretmenlerine teşekkür belgeleri verildi. Etkinlik, açılışı yapılan resim ve fotoğraf sergisiyle sona erdi.