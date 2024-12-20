Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 21-23 Aralık tarihlerinde resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Makedonya’ya gidecek.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Kurtulmuş ziyaretinde, başkent Üsküp’te Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gaşi ile baş başa ve heyetler arası görüşme yapacak.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan ziyaret programına göre Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski ile bir araya gelecek Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova tarafından kabul edilecek. Görüşmelerde, ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra, küresel ve bölgesel konular ele alınacak.

21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı programına katılacak Kurtulmuş, burada katılımcılara hitap edecek, bayram kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verecek.

Kuzey Makedonya’daki Türk siyasi parti liderleriyle görüşme yapacak Kurtulmuş, Uluslararası Balkan Üniversitesi ve Kalkandelen Üniversitesi’ni de ziyaret ederek öğrencilere hitap edecek.

Maarif Vakfı Kalkandelen Okulu’nu ziyaret edecek Kurtulmuş, burada düzenlenecek 21 Aralık Türkçe Bayramı programına da katılacak.

Bu arada TBMM Başkanı Kurtulmuş’a, milletvekillerinden oluşan parlamento heyeti de eşlik edecek.