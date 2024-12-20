Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP seçmeni bay Kemal’i arar hale geldi"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sen seçil fakat belediyeyi Kandil’den biz yönetelim durumuna müsaademiz yoktur. Sayın Özel ve CHP yönetimi bu yalın gerçeği görmek istemiyor. Şehirlere hizmet için çalışan herkese destek olmak görevimiz. Önlem alınca birileri istismara başladı. Terör; özgürlüğün, hukukun ve demokrasinin düşmanıdır."
- "CHP, Şam’daki dostlarını bir gecede kaybetmenin şokunu atlatamadı"
- "Muhalefetin çapını görmek için Suriye’deki gelişmelere bakmak bile yeterli"
- "Esad’ın kaçtığı saatte genel başkanları devrik rejim ile görüşme çağrısı yapıyor"
- "Özel’in ne dediği zaten belli değil. Kulağına ne fısıldanırsa önüne ne gelirse onu yorum diye paylaşıyor"
- "CHP’de başkanlar değişse de cehalet, iş bilmezlik varlığını devam ettiriyor"
Kaynak: iha