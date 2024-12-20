Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yeni coğrafi işaret başvurusu yapılan 8 adet yöresel ürünün tanıtım programı yapıldı.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, Erzincan’da coğrafi işaret başvurusu kapsamında katılımcılara yöresel ürünler tanıtılarak İl Tarım Müdürlüğü yetkilileri tarafından coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı detaylı olarak anlatılarak bilgi verildi.

Erzincan Bakır Evi’nde düzenlenen programa Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve il protokolü katıldı. Yeni coğrafi işaret başvurusu yapılan 8 adet yöresel ürün anlatılarak tanıtımı yapıldı.

Coğrafi işaret başvurusu yapılan 8 yöresel ürün şöyle:

Eğin Ekmeği, Kemah Cevizi, Kuşburnu Goravası, Kemaliye Badişli Çorba, Çermail Armudtu, Erzincan Eşgilisi, Erzincan Yaprak Sarması ve Erzincan Lokumu.