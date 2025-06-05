Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi hastalıkları (Dematoliji-Cildiye) Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Yazıcı, cilt kanseri sebepleri ve tedavisi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Güneş ışınlarının cilt kanseri için ana risk faktörü olduğunu belirten Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Yazıcı; "Solaryumda maruz kalınan yapay güneş ışını da kanser gelişimi için aynı riske sahiptir. Cilt kanseri için diğer risk faktörlerinin başında yaş gelir. Yıllar içerisinde ne kadar süre güneşe maruz kalınırsa cilt kanseri gelişim riski artar" dedi.

Açık tenli bireyler ve çocuklar büyük risk altında

Açık tenli bireylerin ve çocukların büyük risk altında olduğunu belirten Mustafa Yazıcı; "Deri kanseri, vücutta en yaygın olarak görülen kanser türüdür. Her kanser türünde olduğu gibi deri kanserinde de erken teşhis çok önemlidir. Eğer güneş gören göz etrafları, burun, ağız gibi güneşe daha fazla maruz kalan bölgelerde zamanla açılıp kapanan yaralar varsa veya açılan yaralar tedaviye rağmen kapanmıyor, büyüme gösteriyorsa, üzerinde kabuklanma, kanama ve akıntı gibi belirtiler buna eşlik ediyorsa mutlaka bir uzman hekime görünmek gerekiyor" diye konuştu.

Cilt kanserinde en yüksek faktörün güneş ışınları olduğunu aktaran Yazıcı, "Çok fazla güneş altında vakit geçirenler, deniz kenarında yaşayanlar, meslekleri gereği sürekli güneş altında olan balıkçılar, çiftçiler ve denizciler de bu kanser türünün sık rastlandığı grubu oluşturmaktadır. Ayrıca açık tenli olmak, açık göz rengine sahip olmak, çok sayıda çil ve bene sahip olmak daha önceden kendinizin ya da ailenizden birinin deri kanseri geçirmiş olması, doğuştan büyük benlere sahip olmak ve bağışıklık sisteminin baskılanması cilt kanseri riskini artırır" ifadelerini kullandı.

Cilt kanserinden korunmak için vatandaşlara devamlı, güneşten korunmalarını, şapka ve güneş kremi kullanmalarını öneren Yazıcı, "Yazın cilt kanserinden korunmak için dikkatli olmamız gerekiyor. Her sene en az bir kere ayna karşısında vücudumuzdaki benleri kontrol etmemiz gerekiyor" dedi.