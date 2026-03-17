Erzincan'da Ramazan Bayramı öncesinde alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluşturdu.

Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlar, alışveriş için çarşı ve pazarlara akın etti. Kentin işlek caddeleri, kıyafet ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya gelenler nedeniyle yoğunlaştı. Bayram alışverişini son güne bırakan aileler, çocukları için ayakkabı ve giyim alışverişinde bulunurken bayram için tatlı, çikolata ve kolonya alışverişini de yaptı.

'Bayram için bir hazırlığımız var'

Bayram alışverişi için çarşıya çıktığını söyleyen Şeyma Köse, 'Sabah erken kalktık, evde börek, tatlı telaşı var. Biz de çarşıya geldik, bayram şekerimizi, kolonyamızı, kuruyemişimizi aldık. Bayram için bir hazırlığımız var. Güzel bir ramazan ayı geçti. Güzel bir bayram geçmesini de diliyoruz' dedi.

'Şeker, kuruyemiş ve kolonya satıyoruz'

İşlerinin yoğun olduğunu belirten esnaf Selami Yüksel, 'Bayramlık şeker, kuruyemiş ve kolonya satıyoruz. Bayram öncesi vatandaşlara hizmet ediyoruz' ifadesini kullandı.