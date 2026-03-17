Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Tercan ilçesinde çeşitli hane ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Aydoğdu'ya ziyaretlerinde Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, Kaymakam Adayı Nihal Özer, İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Oran ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Remzi Sarıgöl eşlik etti.

Heyet, ilçede ikamet eden Feyza Karahan, Gülsüm Akbulut, Hatun Oğurlu, Beyaz Ağbaba ve Şengül Aça ile ailelerini ziyaret ederek hanelerine misafir oldu.

Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Aydoğdu, talep ve sorunları dinleyerek devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu vurguladı.

Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşların Kadir Gecesi'ni tebrik eden Aydoğdu, sağlık ve huzur temennisinde bulundu.