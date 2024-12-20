Trenyol 1. Lig'de başarılı bir dönem geçiren ve 16 maçta topladığı 32 puanla 2. sırada bulunan Kocaelispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, görevinden istifa ettiğini açıkladı.KOCAELİ (İGFA) - Ertuğrul Sağlam Kocaelispor Teknik Direktörlüğü'nden istifa etti.

Sağlam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hedeflenen şampiyonluk yolunda adım adım ilerlenen şu günlerde sessiz kalmasının mümkün olmadığı gelişmelere ilişkin bir değerlendirme yapmak zorunda olduğunu belirterek, "Net olarak bir kez daha belirtmek isterim ki; her zaman taraftarımızın mutluluğu benim için en önemli konulardan biridir. Futbolsever olarak herkes daha fazlasını ister. Bunu anlıyorum. Bazen bazı durumlardaysa daha fazlasına kolay ulaşılamaz" dedi.

"Sanılanın aksine ciddi finansal sıkıntılara rağmen Türkiye Kupası'nda kazasız şekilde yolumuza devam ederken ve ligde de 3. sıradaki rakibimiz ile 4 puan fark oluşturmuşken maalesef bazı saha dışı konular gündemimizi meşgul eder hale gelmiştir" diyen Sağlam, açıklamasında, "Bunun sonucunda oluşan memnuniyetsizlik son derece üzücüdür. Sayın belediye başkanımız Tahir Bey, şehrin önde gelen iş insanları ve taraftarımızın bir kısmı mücadelemize inanıyor. Teşekkürlerimi borç bilirim" ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Sağlam, açıklamasından şunları kaydetti: