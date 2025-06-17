Erzurum Valiliği, hafta sonu yapılacak olan 2025 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı için açık olacak olan nüfus müdürlükleriyle ilgili açıklamada yaptı.

Yapılan açıklamada, "21 Haziran 2025 Cumartesi günü yapılacak olan 2025 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (2025 YKS) ilk oturumu sebebiyle 07.00-17.00, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacak olan ikinci oturumu sebebiyle 07.00-15.30 saatleri arasında T.C.K.K. başvurularını almak üzere; Palandöken, Hınıs, Oltu, Yakutiye ve Aziziye ilçe nüfus müdürlükleri açık tutulacaktır" denildi.