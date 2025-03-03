Türkiye ile Yavru Vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında yükseköğretim alanında bir ekosistem oluşturmayı ve iki ülke arasındaki bağların bilim ve eğitim, öğretim açısından daha fazla güçlenmesine katkı sunmayı hedefleyen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ), Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’yle iş birliği protokolüne imza attı.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörlüğü’nde gerçekleşen imza törenine, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, UKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erbuğ Çelebi ve Doç. Dr. Erkay Özgör, NÖHÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alp Özgür Akdemir, UKÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Taylan Özkan, UKÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Asil Azimli, ve NÖHÜ Özel Kalem Müdürü Uğur Akyapı katıldı.

Protokol kapsamında iki üniversite arasında akademik ve idari personel değişimi, ortak araştırma projelerinin teşvik edilmesi, öğrenci değişim programlarının geliştirilmesi, çift diploma imkanlarının sağlanması, ortak sertifika ve mikro yeterlilik programlarının hazırlanması, kültürel ve akademik faaliyetlerde iş birliği yapılması amaçlanıyor.

"Yavru vatan ile eğitim ve kültür alanında bağlarımızı daha da güçlendireceğiz"

Törende konuşan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, KKTC’deki üniversitelerle iş birliklerini artırmayı hedeflediklerini belirterek, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesiyle yapılan anlaşmanın da böyle bir amaç doğrultusunda yapıldığını ifade etti. NÖHÜ’nün uluslararası ölçekte birçok kurum ile akademik çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Rektör Uslu, "Kıbrıs’ın kıymetli yükseköğretim kurumlarından biri olan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesiyle yaptığımız protokolle, İnşallah Yavru Vatan ile eğitim ve kültür alanında bağlarımızı daha da güçlendireceğiz" diye konuştu.

"İki üniversite arasında akademik ilişkiler güçlenecek"

UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri ise iş birliği protokolünün, yükseköğretim alanında bilim, kültür ve ortak eğitim çalışmalarını artıracağını belirtti. İki üniversite arasındaki akademik iş birliğinin lisans ve lisansüstü eğitimden bilimsel araştırmalara, kültürel ve sanatsal projelerden sağlık bilimlerine kadar geniş bir alanda gelişeceğini aktaran Rektör Nadiri, özellikle sosyal ve fen bilimleri, tıp ve diş hekimliği alanlarında akademik ilişkilerin güçleneceğini söyledi.

İmzalanan protokol ile NÖHÜ ve UKÜ arasındaki akademik iş birliği resmiyet kazanırken, ilerleyen süreçte ortak projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.